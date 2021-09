Eerste noodopvang voor asielzoekers geopend: 'We zitten nog steeds nagenoeg vol’

Bussen vol asielzoekers die voor komen rijden, grote hallen met stapelbedden. In de Zeelandhallen in Goes leek het gisteren weer 2015, toen de vluchtelingencrisis in Europa op haar hoogtepunt was. Ook toen moest er plotsklaps noodopvang opgetuigd worden. Deze keer werden er bedden neergezet voor 320 asielzoekers.