Eerste officiële storm in ruim een jaar gemeten in het noorden van het land

In het noorden van het land is de eerste officiële storm van dit jaar gemeten. Op Vlieland, bij IJmuiden en rond de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad werd tussen 13 uur en 14 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten, meldt onder meer Weerplaza. Het is meer dan een jaar geleden dat er een officiële storm was in Nederland

De zwaarste windstoot werd maandag gemeten in Lauwersoog en was 107 kilometer per uur. De laatste keer dat het stormde in Nederland was op 20 februari 2022. Vorig jaar telde vijf stormen: Corrie, Dudley en Eunice en nog twee stormen zonder naam. Afgelopen herfst en winter kwam het niet tot een storm; het was voor het eerst sinds 1933 dat het zowel in de winter als herfst niet stormde.

Er is officieel sprake van storm als de gemiddelde windsnelheid op minstens één KNMI-weerstation over een heel uur uitkomt op windkracht 9. Deze lentestorm krijgt overigens geen naam, omdat de impact op ons land beperkt is.

De storm gaat volgens Weerplaza gepaard met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Op veel plekken is het meer dan 15 graden en in Volkel (Noord-Brabant) werd zelfs 18 graden gemeten. en in De Bilt naar 16,6 graden. Dankzij de wind is het echter allesbehalve aangenaam buiten.

Het is maandag volgens Weeronline ook gelijk de warmste dag van het jaar tot dusverre: in Volkel steeg het kwik tot nu toe naar 18,0 graden en in De Bilt naar 16,6 graden. De warmste dag van 2023 was tot dusver 1 januari. Toen werd het 16,9 graden in Eindhoven en 15,6 graden op het hoofdstation in De Bilt.

Code geel

Vanwege de harde zuidwestenwind geldt op Brabant en Limburg na in heel Nederland code geel. De wind zorgt volgens Rijkswaterstaat voor gevaarlijk situaties voor het verkeer. ,,We krijgen meldingen van takken, bomen en verkeersborden op de weg. Maar ook bij vrachtwagens moeten we alle zeilen bijzetten om de boel veilig te houden.”

Het KNMI zei eerder al te verwachten dat verkeer en andere buitenactiviteiten hinder zullen ondervinden door de wind. Aan het einde van de middag verdwijnen de zware windstoten weer.