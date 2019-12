Eerste officiële storm sinds 10 augustus een feit

Zo vader, zo zoon: op dezelfde dag stomdron­ken rijbewijs kwijtraken in dezelfde auto

9:20 Een stomdronken 41-jarige automobilist is zaterdagavond betrapt in Heeswijk-Dinther. Of het toeval was is niet bekend, maar een paar uur daarvoor werd zijn 21-jarige zoon ook al betrapt op het rijden onder invloed. In bovendien dezelfde auto.