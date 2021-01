Eerste prik met coronavaccin in Nederland gezet: ‘Waanzinnig moment’

De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri is vanochtend in Veghel als eerste in Nederland ingeënt met het coronavaccin. Minister Hugo de Jonge was erbij toen de eerste prik werd gezet. ,,Ik zou zeggen: mouwen opstropen en gaan!’’, leidde hij het moment in.

Nederland is daarmee niet langer de eenzame witte vlek op de vaccinatiekaart van Europa. Meteen na Elkadiri krijgen nog drie Brabantse zorgmedewerkers een prik voor het oog van het ganse land: Lucas van der Kallen, Linda van den Hurk en Lyan de Roos. Daarna komt de stroom zorgmedewerkers op gang in Veghel.

Minister Hugo de Jonge gaf in Veghel het startschot voor de vaccinatiecampagne. Dat deed hij door de vier Brabantse zorgmedewerkers officieel uit te nodigen voor de injectie met het Pfizer-vaccin. Hij sprak van een ‘waanzinnig moment’. Het gaat nog wel even duren voordat alle ellende achter de rug is, maar ‘we maken een begin. Hier in Brabant waar de crisis begon. Eindelijk’, aldus de bewindsman, die de farmacie looft voor het vaccin. ,,Enorme prestatie. Het gaat nu echt beginnen!’’

Morele verplichting

Verpleeghuismedewerker Elkadiri was klaar voor de prik. ,,Het voelt voor mij als een morele verplichting naar mijn cliënten. Als zij daardoor langer van hun kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en de maatschappij weer normaler kan worden, draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”Net op tijd klaar

De hal op een bedrijventerrein in Veghel was net op tijd klaar voor de eerste prik. Behalve minister De Jonge was er meer hoog bezoek voor de aftrap. Onder anderen Jaap van Delden (RIVM), Marc Kaptein (Pfizer) en André Rouvoet (GGD GOHR) zijn er vanochtend bij. Zij kijken reikhalzend uit naar de vaccinatiecampagne die dit jaar een eind moet maken aan de crisis.

Tekst loopt door onder de foto's en tweets.

Volledig scherm De vaccins zijn gisteren van Oss naar Veghel gebracht. Inzet: Sanna Elkadiri die het eerste vaccin van Nederland krijgt. © ANP

Volledig scherm De priklocatie in Veghel. © ANP

Veghel is hard geraakt

Alle ogen zijn deze ochtend gericht op Veghel. Het dorp ligt in een regio die afgelopen jaar hard is geraakt door het virus. Het is daarom goed dat het prikken juist hier begint, meent Thérèse Claassen als directeur van GGD-regio Hart voor Brabant. ,,In het lijstje met de tien zwaarst getroffen gemeenten tijdens de eerste golf stonden er zeven uit onze regio. Het is heel mooi om juist op deze plek het begin van een oplossing te bieden. Het licht aan het eind van de tunnel maakt de cirkel rond.”

Volledig scherm Overzicht van priklocatie in Veghel.