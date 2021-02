Eerste relschopper Eindhoven krijgt zes maanden cel voor ‘verwerpelijk gedrag tijdens oorlogssituatie’

Dertien ME’ers hebben corona na rellen in Oost-Bra­bant, 43 agenten in quarantai­ne

3 februari Van de ME-ploegen die zijn ingezet tijdens de ongeregeldheden van vorige week in Oost-Brabant hebben dertien agenten corona opgelopen. Dat laat de politie weten. Of zij daadwerkelijk tijdens het optreden tegen relschoppers besmet zijn geraakt, is niet onderzocht.