Eerste sneeuw op komst: wit tapijt van enkele centimeters verwacht

Enkele centimeters

,,In de loop van de nacht valt er op steeds meer plaatsen neerslag. Vooral in het noordwesten, midden, oosten en noorden van ons land verwachten we enkele uren lichte sneeuwval. Het wordt dan voor het eerst deze winter wit. We gaan uit van slechts enkele centimeters’’, meldt weerman Wilfred Janssen op Twitter.

Doordat de zachte lucht in de loop van zaterdagnacht oprukt, zal de (natte) sneeuwval overgaan in regen of motregen. Janssen: ,,Dit gebeurt in elk geval in het zuidwesten. Of de neerslag ook elders overgaat in regen, is nog even de vraag. In sommige delen van het land kan het een uur of vier sneeuwen. Uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten valt zondagochtend nog enige tijd lichte sneeuw.’’