Eerste verdachte opgepakt die betrokken was bij vechtpartijen op Mallorca waarbij Carlo (27) overleed

Zijn zoon werd vanmorgen omstreeks zeven uur in de ouderlijke woning in Hilversum aangehouden en is overgebracht naar een cellencomplex in Almere. ,,Sanil wordt verdacht van betrokkenheid bij het drama maar was naar eigen zeggen niet in de buurt van de vechtpartij,” aldus de vader.

De verdachte vierde met een vriendengroep vakantie op het Spaanse eiland waar meerdere ruzies ontstonden met andere vakantiegangers. Tijdens een van twee grotere incidenten werd de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen daarbij dusdanig mishandeld dat hij later overleed. De man die nu is opgepakt is te zien op een veel gedeeld filmpje waar een liggende man op de grond wordt geschopt. Die liggende man is echter niet Carlo Heuvelman.

,,Er is bij die vechtpartij rond Carlo nog iemand geschopt en dat is de man op het filmpje,” aldus een woordvoerster van het OM. ,,De man die nu is opgepakt, wordt nu nog niet verdacht van het schoppen van Carlo maar van andere slachtoffers.” De advocaat van Sanil wil nog geen antwoord geven op vragen.

Sanil zelf kwam vorige week zelf even aan de lijn toen deze site hem belde. Hij zijn toen dat het schandalig was hoeveel er werd gespeculeerd en wilde verder geen commentaar geven.

‘Mijn zoon heeft nette baan’

De vader van Sanil geeft wel enige uitleg: een vriend van Carlo zou zich ook agressief hebben gedragen, onder andere tegen de uitbater van een discotheek. ,,Sanil en zijn vrienden wilden hun kant van het verhaal naar buiten brengen nadat ze waren zwartgemaakt op Geenstijl maar deden dat op advies van advocaten niet,’’ zegt de vader van de aangehouden verdachte. Zijn zoon heeft net als diens vrienden ‘een nette baan’, vervolgt senior. ,,Hij had een eigen callcenter en werkt nu voor de GGD.’’

De vader spreekt van ‘een nachtmerrie’, en voegt daar meteen aan toe ‘dat het voor de ouders van Carlo nog erger is want die zijn hun zoon kwijt.’ Maar hij zegt dat zijn zoon en diens vriendengroep niet op vakantie gingen om iemand dood te schoppen. ,,Vorig jaar waren ze zonder problemen in Albufeira. Ik denk dat het nu ‘verkeerde moment, verkeerde plek’ was.’’

Het eerste geweldsincident waar zijn zoon van wordt verdacht, vond plaats in of voor een horecagelegenheid in badplaats El Arenal, het tweede op de boulevard. Van beide incidenten zijn beelden beschikbaar en, zowel in Spanje als in Nederland, zijn getuigenverklaringen opgenomen. ‘Dit heeft geresulteerd in de verdenking van tweemaal poging doodslag', aldus het Openbaar Ministerie in een verklaring.

Volledig scherm Jongeren leggen bloemen voor de overleden Carlo op de plek waar hij werd aangevallen. © DPG

Beelden veelvuldig gedeeld

Bij het tweede incident overleed Carlo Heuvelman, maar de aangehouden verdachte wordt er dus (nog) niet van verdacht de Waddinxvener te hebben doodgeschopt. Wel was hij te zien op de beelden die veelvuldig zijn gedeeld op internet. Het Openbaar Ministerie kon deze man pakken nadat er steeds meer beelden binnen kwamen en getuigen zich meldden. De mannen die Carlo de fatale schoppen hebben toegedeeld, zijn dus nog niet gepakt.

De verdenking is deels gebaseerd op bevindingen van de Spaanse politie en deels op het onderzoek in Nederland. Inmiddels hebben elf personen als getuige verklaringen afgelegd, waarvan acht zelf ook aangifte hebben gedaan van geweld dat tegen hen is gepleegd. Alle getuigen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Voorbijgangers te lijf

Sanil maakte deel uit van een groep van dertien vrienden die op Mallorca vakantie vierden. Volgens de Spaanse politie op Mallorca viel de groep in de nacht van 14 juli zomaar toeristen aan. Het gaat om jongens van 18 tot en met 20 jaar uit Hilversum en Bussum. Zij moeten allemaal vrezen voor straffen, als ze bij het doodschoppen van de man in de buurt waren. Ook als hun rol slechts een kleine was.

De politie wilde de groep vlak na de mishandelingen aanhouden in een vakantiewoning vlakbij Palma, maar twaalf van de dertien verdachten bleken spoorslags terug naar Nederland te zijn gevlogen. Een van de jongens uit de groep bleef achter om de sleutels van het appartement waar de groep verbleef weer in te leveren. Hij werd uiteindelijk opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar werd daarna weer vrijgelaten omdat op beelden te zien is dat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij.

Dat de Gooise jongens naar Nederland vluchtten om de Spaanse cel te ontlopen, wil niet zeggen dat hier ook mildere straffen wachten. Voor openlijke geweldpleging met de dood tot gevolg kan 12 jaar cel worden opgelegd. Ook zijn de regels voor vervroegde vrijlating sinds 1 juli in Nederland strenger geworden, zeker vergeleken met veel andere landen. Voorheen kwamen verdachten hier na het uitzitten van twee derde van hun straf vrij, nu is dat nog maximaal twee jaar voor het einde van hun straf. Oftewel: vijftien jaar cel betekent niet meer vrijkomen na tien jaar, maar op z’n vroegst na dertien jaar.

