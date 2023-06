Efteling heeft last van stroomtekort Brabant: mogelijk niet genoeg elektriciteit voor nieuwe attractie en hotel

Ex-profvoet­bal­ler en overleven­de SLM-ramp krijgt vijf jaar cel en moet meteen gevangenis weer in

Voormalig profvoetballer Radjin de Haan (53) uit Haarlem is woensdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder meer handel in en bezit van drugs. De Haan was op vrije voeten, maar moet direct terug naar de gevangenis.