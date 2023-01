Efteling valt stil door zeer grote stroomstoring, mensen uit attracties geëvacueerd

De stroom viel rond 14.25 uur uit, waardoor tienduizenden huishoudens en bedrijven geen elektriciteit kunnen gebruiken. Netbeheerder Enexis meldt dat er monteurs onderweg zijn om het probleem op te lossen. In Tilburg en de directe omgeving is er veel overlast door de storing.

Zo zijn alle attracties van de Efteling buiten gebruik. Op Twitter is te zien dat de vliegende fakir in het Sprookjesbos midden in de lucht stil hangt. Bezoekers moeten ook uit attracties worden gehaald. Ook op andere plekken staat het leven even stil: zo is onder meer een Albert Heijn in Oisterwijk dicht.