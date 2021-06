Eftelingmedewerkers verbranden ‘ritueel’ hun mondkapje, pretpark niet blij met beelden

School in Goes dicht vanwege tientallen coronabe­smet­tin­gen, één docent op ic

26 juni Alle locaties van het Ostrea Lyceum in Goes blijven in elk geval tot en met woensdag dicht. Tientallen leerlingen en personeelsleden zijn besmet geraakt met het coronavirus. Eén docent is opgenomen op de intensive care in het ziekenhuis. ,,Gezondheid en veiligheid staan voorop”, zegt rector Eric Boerhout.