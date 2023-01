Eigenaar cafetaria (39) doodgestoken, tieners opgepakt: ‘Het is jouw dochter, gilde zijn vrouw’

De Chinese eigenaar van een cafetaria in Den Haag is gisteravond op weg naar huis op straat neergestoken en kort daarna overleden. ‘s Nachts heeft de politie drie minderjarigen opgepakt. Het gaat om twee meisjes en een jongen.

De 39-jarige man was even voor negenen ‘s avonds klaar met zijn werk in cafetaria Houtwijk en liep met zijn vrouw naar huis. Op het Doctor H.E. van Geldererf zou hij zijn aangevallen en neergestoken. De man werd nog op straat gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet baten. Hij overleed in het ziekenhuis. Agenten in de omgeving zochten nog naar de daders, maar die werden niet gevonden.

Volgens buurtbewoners zou de vrouw van het slachtoffer één van verdachte meisjes hebben geïdentificeerd. ,,Ik kwam net terug van de zwemles van mijn kinderen, toen ik de politiewagens zag. De vrouw van die arme man was aan het gillen en schreeuwde tegen de moeder van dat meisje: ‘Het was jouw dochter, jouw dochter’. Dat kind is 14, misschien net vijftien jaar.” Andere getuigen bevestigen het verhaal. ,,Het was gewoon afschuwelijk. Dat gaat door merg en been.”

Meisjes en jongen opgepakt

Vannacht heeft de politie in een woning in Den Haag alsnog drie verdachten aangehouden voor de fatale steekpartij. Het gaat om drie minderjarigen. De politie heeft onder leiding van een officier van justitie een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) ingesteld. Uit dit eerste onderzoek kwamen al snel de namen van de drie verdachten naar voren.

Volledig scherm Het slachtoffer werd nog tevergeefs gereanimeerd. © Regio15

Grote messen

Omwonenden van de buurt in de Haagse Houtwijk voelen zich niet prettig meer. Vooral vanwege hun kinderen. Bij het gezin van het meisje zou al meermaals een arrestatieteam zijn binnengevallen. Er is ook geregeld geklaagd bij de politie vanwege de oudere kinderen. ,,Er gebeurt niks, ondanks alles wat er al gebeurd is,” zegt één van hen. Toelichten wil hij dat alleen vertrouwelijk.

Op de plek van de steekpartij legt een vrouw een bosje bloemen neer. Ze is zichtbaar ontdaan. ,,Veilig voelde ik me hier al niet. Ze lopen met grote messen rond. Meisjes uit de buurt worden bedreigd. ‘Ik steek je neer’, krijgen ze te horen als er een ruzietje is. Dan denk je nog: ‘niet leuk, maar dat zal wel loslopen’. Nou, je ziet dus wat ervan komt.”

Stille man

Cafetaria Houtwijk, waar het slachtoffer werkte, is dicht. Toch hebben zich een stuk of vijftien mannen en vrouwen zich verzameld voor de deur. Er liggen bossen bloemen. Over de eigenaar horen we niets dan goed. Een stille, keihard werkende man, zo typeren de Houtwijkers hem. Allemaal zijn ze wel eens in het cafetaria geweest voor een patatje, of een bakkie koffie.

Echt kennen doen ze hem niet. ,,Hij was altijd aan het werk en zei nooit zoveel. Hij Praatte eigenlijk met niemand. Ik zag hem geregeld voorbij komen, als-ie op weg was naar huis, een beetje met zijn hoofd naar beneden. Gewoon een vriendelijke, stille man. Helemaal niks mis mee”, zegt een omwonende. ,,En dan kom je zo aan je einde.”