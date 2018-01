Eigenaar doorgereden busje woonde 'als enige gast' op camping

De campingeigenaar wist even niet wat hij moest doen toen 's ochtends vroeg meerdere agenten op de stoep stonden. Dat zorgde volgens hem voor wat onenigheid. ,,Maar ze kwamen uiteindelijk alleen het busje ophalen.'' De eigenaar van het voertuig was op dat moment niet aanwezig.



Later meldde zich een 39-jarige man uit Driebergen-Rijsenburg (Utrecht) bij het politiebureau in Oss. Of hij de bewuste eigenaar van het busje is, moet de politie nog uitzoeken. Ook is nog niet zeker of deze man gereden heeft of bijrijder was. De politie heeft wel aanwijzingen dat hij bij de aanrijding betrokken was. De man zit daarom nog vast.