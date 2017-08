Eigenaar Fort Oranje: 'Stop sloop van stacaravans'

Engel vraagt de civiele rechter om het beheer van zijn camping weg te halen bij gemeente Zundert. Eind juni nam de gemeente de leiding over van de beruchte probleemcamping in Rijsbergen.

,,Stacaravans afvoeren is afbreken in plaats van beheren. De gemeente sloopt eigendommen en wil een torenhoge rekening bij Fort Oranje neerleggen", aldus de raadsman van Engel.

Hoge kosten

Op 31 juli is daarom een begin gemaakt met de ontruiming , die in december moet zijn afgerond. Stacaravans zonder waarde gaan naar de sloop en stacaravans met een waarde van meer dan 1000 euro worden opgeslagen.

Engel verdenkt de gemeente ervan dat de kosten zo hoog mogelijk worden opgejaagd om hem in de toekomst te kunnen onteigenen. De gemeente legt uit dat over de toekomst van Fort Oranje nog geen besluit is genomen. ,,Zo ver zijn we nog niet. Het is de bedoeling om de camping weer leefbaar te maken."