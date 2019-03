Eigenaar rode Clio: ‘Mijnheer, ren voor uw leven, zei iemand tegen me’

‘Mijnheer, ren voor uw leven!’ Frans Hoogendijk (54) uit Zevenhuizen aarzelt gisterenochtend in Utrecht geen moment, stapt uit zijn rode Renault Clio en zet het op een lopen. Even later rijdt Gökmen Tanis weg in zijn auto .

De eigenaar van de bekendste auto van Nederland vertelt zijn verhaal een dag later in zijn woning in Zevenhuizen. Hij verkeert nog in een roes. ,,Het is werkelijk ongelooflijk wat ik heb meegemaakt.’’

Frans Hoogendijk is maandag als projectmanager van Coors - Beyond Interiors bij de verbouwing van het UWV in Utrecht. Hij rijdt daar net weg en moet ter hoogte van het 24 Oktoberplein wachten voor een verkeerslicht. Opeens ziet hij deuren van een tram opengaan en mensen in paniek wegrennen. In zijn richting. Eén van de trampassagiers roept tegen hem ‘Mijnheer, ren voor uw leven’.

,,Ik dacht aan een bom en sprong uit mijn auto. Die liet ik met draaiende motor en openstaand portier achter. Samen met de man die me had gewaarschuwd rende ik zo hard ik kon weg. Achter me hoorde ik van dichtbij enkele schoten.’’

Quote Het is bizar dat mijn auto zo’n grote rol heeft gespeeld in dit hele verhaal Frans Hoogendijk

Paniek

Ze stoppen pas met rennen als ze de hoek om zijn en geen schoten meer horen. ,,Mijn metgezel was helemaal in paniek, ik heb hem nog getroost. Daarna ben ik weer teruggelopen om te zien wat er precies aan de hand was.’’

De politie is inmiddels ter plaatse en de hulpverlening aan de slachtoffers is in volle gang. ,,Ik had het gevoel of ik in een hele slechte film terecht was gekomen. Ik keek naar de plek waar mijn auto moest staan, maar die was weg. Daar begreep ik helemaal niets van.’’

Even later wordt dankzij getuigenverklaringen duidelijk dat verdachte Gökmen Tanis er vandoor is gegaan met zijn wagen. ,,Ik ben daarna met de politie meegegaan naar het bureau en zij hebben me van alles gevraagd over mijn auto. Ik heb overigens geen moment het gevoel gehad dat zij mij ook als verdachte zagen. Vanaf het begin was duidelijk dat ik er niets mee te maken heb.’’

Quote Ik had in 2016 op Brussels Airport moeten zijn op het tijdstip dat daar bommen ontploften. Hoeveel geluk kan een mens hebben? Frans Hoogendijk

Onderzoek

Zijn rode Renault Clio wordt later die dag elders in Utrecht aangetroffen. Hoogendijk heeft zijn wagen nog niet terug. ,,De politie heeft ‘m nog nodig in het kader van het onderzoek. Het is bizar dat mijn auto zo’n grote rol heeft gespeeld in dit hele verhaal.’’

Frans Hoogendijk is na het afleggen van verklaringen op het politiebureau door een collega thuis gebracht. Vandaag lukt het nog niet om te gaan werken. De Zevenhuizenaar heeft het gevoel dat hij ontzettend veel geluk heeft gehad. ,,Een automobilist die ook voor het verkeerslicht stond is wel geraakt door een kogel. Dat had mij dus ook kunnen overkomen.’’

Het is al de tweede keer in zijn leven dat hij aan de dood is ontsnapt bij een aanslag. ,,Ik had in 2016 op Brussels Airport moeten zijn op het tijdstip dat daar bommen ontploften. Mijn vlucht was echter uitgevallen en daarom was ik niet in de vertrekhal. Hoeveel geluk kan een mens hebben?’’