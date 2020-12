Eigenaar snackbar overmeestert overvallers van 12 en 13 jaar: ‘Snotapen met slagersmessen van 60 centimeter’

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Het was rond 18.45 uur toen de eigenaar geschreeuw uit zijn zaak hoorde komen. Zelf was hij in de snackbarkeuken aan het schoonmaken met zijn vriendin. „Ik dacht eerst nog dat het een grap was. Dat een kameraad gekscherend om oliebollen kwam vragen.” Toen hij in plat Drents iemand om geld hoorde roepen, gingen bij hem meteen de alarmbellen af en rende hij naar de balie. Tot zijn verbazing keek hij in twee paar hele jonge ogen.