Eigenaar van vechthond die waarschuwingsschot veroorzaakte, haalt uit: ‘Politiegeweld buitensporig’

Als paparazzi jagen op bruine kiekendief: nieuwe vogelaars zijn bedreiging voor broedsei­zoen

14 maart Ze gaan in camouflageprint achter de patrijzen aan. In waadpakken richting de roerdomp. En als paparazzi jagen op de bruine kiekendief. Sinds corona is vogels spotten en fotograferen mateloos populair. Met al die nieuwe vogelaars houdt boswachter Jonathan Leeuwis (23) zijn hart vast voor het broedseizoen.