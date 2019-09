Eigenaar verwaarloosde puppy’s Maarheeze: ‘Behandel honden niet slecht, zat gewoon in sauna’

Update/ video Rookruim­tes in horeca per direct verboden, maar Blokhuis stelt handhaving even uit

14:32 Rookruimtes in cafés, restaurants en discotheken moeten per direct weg of er mag in elk geval niet meer worden gerookt. Dat is het gevolg van de uitspraak die de Hoge Raad vandaag heeft gedaan. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) laat weten dat controles of het verbod wordt nageleefd, nog even worden uitgesteld.