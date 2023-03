FactcheckBomen hoeven minder diep te wortelen door een stikstofdeken. Daardoor kunnen ze bij droogte minder water opzuigen. Dat zei Mirjam Bikker van de ChristenUnie woensdagavond in Nieuwsuur. Het resultaat in Natura 2000-gebied De Brabantse Wal: eiken vallen met bosjes om. AD, de regionale titels, Pointer en Nieuwscheckers zochten uit of dit klopt.

,,De eiken op de Brabantse Wal, ze vallen bij bosjes om en dat komt door het stikstofprobleem”, zei Mirjam Bikker in een debat met Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging. Ze voegde eraan toe: ,,Een boom heeft wortels en als een boom makkelijk voeding kan vinden, en dat is bij een stikstoflaag zo, dan hoeft hij niet te diep te wortelen, waardoor hij als het droog wordt minder water op kan zuigen omdat hij minder diep zit”,

Bikker refereerde aan een Volkskrantartikel met de kop: Boswachter ziet de eiken voor zijn ogen omvallen. ,,Komt het door stikstof, weten we dat?”, reageerde Van der Plas. Ook BN DeStem publiceerde over deze kwestie.

Duizenden dode eiken telde boswachter Erik de Jonge toen hij twee jaar geleden besloot eens een telling te doen in een bosperceel van zijn Natura 2000-gebied De Brabantse Wal. En hij schrikt zich de laatste jaren elke keer kapot, zegt hij. Sinds droogte de afgelopen 5 jaar heeft huisgehouden op de zandgronden waar eiken op groeien vallen de eiken inderdaad met bosjes om, zegt hij.

En dat komt door verzuring van de bodem, door stikstofdepositie. In zijn natuurgebied zijn sinds de plotse eikensterfte midden jaren ‘90 door zure regen veel onderzoeken opgestart. Er worden bodemmonsters genomen door wetenschappers van onder andere Wageningen University & Research en de Nijmeegse Radbouduniversiteit. De resultaten staan beschreven in talloze publicaties en rapporten, waaronder Doorgaande verzuring van bosbodems, Eikensterfte in Nederland of Tandrot in de bodem.

,,Maar het is een heel complex scheikundig verhaal. Dit is niet simpel”, zegt De Jonge. ,,Je moet bijna een hoger scheikundige zijn om die bodemprocessen te begrijpen.”

Erik de Jonge toont gedeputeerde Erik Tonnes op de Brabantse Wal wat te veel stikstof doet met de natuur. In het bos zijn duizenden dode eiken vanwege de verzuring van de bodem.

In de zuurdere bosbodems lossen mineralen als calcium, magnesium, kalium en natrium op en spoelen weg. Het is voedsel voor bomen zoals de eik. Dat voedsel verdwijnt. ,,Bomen werken ondergronds samen met een netwerk van schimmels en levende organismen om die mineralen en vocht op te nemen. Elke haarwortel is omgeven met een kapseltje van deze mycorrhiza (de samenwerking tussen planten en schimmels, red.). Door verzuring verandert de schimmelhuishouding in de bodem en wordt de werking van het schimmelnetwerk minder. De kapseltjes verdwijnen, het aantal werkzame wortels wordt minder.” Er kan minder vocht worden opgenomen.”

Bikker had dus gelijk toen ze zei dat de bomen door de te grote hoeveelheid stikstof in de bodem minder vocht kunnen opzuigen.,,En door de droogte van de afgelopen jaren zie je dat het ineens heel hard gaat”, zegt De Jonge. Hij ziet de bomen sterven en dan vallen ze om. ,,Dat geldt voor alle zandgronden. In Oost-Brabant is het nog erger.”

Hoeveel die duizenden bomen betekenen op een heel bosgebied is niet in keiharde cijfers te vangen, zegt De Jonge. Hij heeft geen telling gedaan van alle bomen.

Wat Mirjam Bikker in Nieuwsuur zei klopt, al zit het proces waardoor eiken afsterven en omvallen iets gecompliceerder in elkaar.

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD en de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.