Eikenprocessierups duikt op in minder bomen dan vorig jaar, maar krijgt versterking van ‘sabbaticalrupsen’

In ongeveer één op de drie eiken in Nederland zitten eikenprocessierupsen. Dat is minder dan vorig jaar, toen de jeukrups zich in meer dan de helft van de bomen had genesteld. De overlast kan echter onverminderd groot uitpakken door de diapauze van oudere rupsen, blijkt uit informatie van Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Het Kenniscentrum meldde de afname van het aantal eiken met jeukrupsen vandaag op de website Nature Today. Basis voor die mededeling was een inventarisatie van bijna tienduizend bomen die niet preventief zijn bespoten met bacteriepreparaten als Xen Tari.

Er blijken wel grote verschillen per regio. In sommige gemeenten is meer dan de helft van de bomen aangetast, terwijl in andere- maar tien procent van de bomen de rups heeft.

Aan de wandel

Het kenniscentrum zegt verder diverse meldingen te krijgen van eikenprocessierupsen die ver van een eik aan de wandel zijn gegaan en worden aangetroffen op deuren, ramen, verkeersbordjes en bankjes.

,,Mogelijk komt dit omdat ze op zoek zijn naar een beschutte plek om in diapauze te gaan,’’ aldus de onderzoekers. Een diapauze is een soort ruststand.

Tegenvaller

Deze ‘rupsensabbatical’ kan volgens het Kenniscentrum oorzaak zijn van rupsen die worden aangetroffen in bomen de resultaten’ bij bomen die preventief zijn behandeld met bacteriepreparaten als Xen Tari. Rupsen blijken zich tijdelijk te kunnen verstoppen onder die bomen om er later alsnog in te kruipen.

,,Vorig jaar was het warm en zeer droog waardoor veel eiken te maken kregen met eikenmeeldauw. Daardoor waren de bladeren niet meer eetbaar. In combinatie met de hitte heeft dit ertoe geleid dat grote groepen rupsen de bomen hebben verlaten en in de grond zijn gekropen.’’

Door netten te plaatsen kon het Kenniscentrum aantonen dat eikenprocessierupsen ook in de grond kunnen verpoppen. ,,Onder de netten van een aantal bomen hebben we in 2019 duizenden eikenprocessievlinders aangetroffen.’’

Quote Er zijn indicaties dat eikenpro­ces­sie­rup­sen wel twee, drie jaar in de grond kunnen leven tijdens hun diapauze’’ Dr. ir. Arnold van Vliet, Wageningen University & Research

Meer overlast

De overlast zou door de diapauze wel eens onverminderd groot kunnen blijven, ook al zijn er minder eiken aangetroffen waarin jeukrupsen huizen en telde Wageningen University & Research (WUR) minder eitjes dan vorig jaar.

Dr. ir. Arnold van Vliet van de WUR gaf eerder in deze krant al aan: ,,De telling van eitjes dit jaar was nog altijd de op één na hoogste telling ooit, de plaagdruk zal naar verwachting ook dit jaar hoog zijn.’’

Misschien wel net zo hoog als vorig jaar. ,,Er zijn indicaties dat eikenprocessierupsen wel twee, drie jaar in de grond kunnen leven tijdens hun diapauze. Bijvoorbeeld als er te weinig ruimte is in bomen. Zodat ze later alsnog voor een grote uitbraak kunnen zorgen.’’

Last na onweer

De haren van de eikenprocessierups veroorzaken bij mensen jeuk, bultjes en oogklachten. Vorig jaar was de overlast het grootst eind juni en begin juli. Duizenden mensen gingen toen naar de huisarts met klachten.

De komende weken zullen veel mensen last krijgen, verwacht het Kenniscentrum. Voorspelde onweersbuien en harde wind zullen ertoe leiden dat rupsen, nesten, vervellingshuidjes en dus de jeukhaartjes uit bomen zullen waaien, aldus de onderzoekers.

Hieronder staat welke gemeenten gebruik maakten van het omstreden middel Xen Tari en wat zij eventueel verder doen om de overlast van de jeukrups te bestrijden.

Xen Tari

Kenniscentrum Eikenprocessierups raadt gemeenten die nog steeds preventief bomen inspuiten met Xen Tari aan om daarmee te stoppen. De eikenprocessierupsen reageren volgens hun onderzoekers niet goed meer op bacteriën en andere vlindersoorten worden hierdoor geraakt waardoor negatieve effecten ontstaan op de biodiversiteit.

,,Voorts verwaaien door het spuiten vervellingen en brandharen naar de directe omgeving waardoor mens en dier gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen.’’