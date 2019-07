Eikenprocessierups en KLM bestaat dit najaar 100 jaar in De Ochtend Show to go

Bioloog Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Eikenprocessierups is woensdagochtend te gast in De Ochtend Show to go. Naast hem is ook voormalig KLM-stewardess Anneke Kirkaldy in de studio. Presentatoren zijn Anne-Marie Fokkens en Jörgen Raymann.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overlegt woensdag met de Vereniging Afvalbedrijven over het verwerken van restanten van eikenprocessierupsen. De overlast blijft enorm, maar afvalverwerkers weigeren de zakken met dode processierups aan te nemen omdat het risico voor eigen personeel te groot is. We spreken met Nico Willemsen van Cumela (brancheorganisatie groenbeheerders) en Arnold van Vliet (bioloog bij Kenniscentrum eikenprocessierups). Hoe belangrijk is de bestrijding van de rups en hebben vakantiegangers er straks in het buitenland ook last van?

Om te vieren dat de KLM 100 jaar bestaat, is vanaf vrijdag de fototentoonstelling ‘Let’s Fly Away!’ te bewonderen,. In de studio Anneke Kirkaldy. Zij was 40 jaar stewardess bij KLM en blikt terug naar de jaren waarin zij bij de luchtvaartmaatschappij werkte. Hoe heeft zij de luchtvaartwereld zien veranderen en wat heeft ze allemaal meegemaakt in die jaren?

