Einde aan Nieder-lockdown: geen testplicht meer voor boodschap of tankbeurt in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de laatste weken flink gedaald. Dat is ook de Duitsers opgevallen. Daarom heeft het Duitse RIVM (Robert Koch-Institut) besloten Nederland een minder zwaar risicostempel op te plakken. Waar we voorheen nog als Hochinzidenzgebiet golden, is ons land vanaf zondag nog slechts gekwalificeerd als gewoon risicogebied. Dat maakt reizen tussen beide landen vanaf dit weekend ietsje gemakkelijker.