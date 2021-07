Einde aan stabiel zomerweer, stevige buien met onweer trekken over

LIVE | EMA keurt Moderna goed voor tieners; lichte stijging besmettin­gen, bezetting ic stabiel

16:49 Het aantal positieve coronatesten is afgelopen etmaal licht gestegen tot 6453. Ook liggen er tientallen patiënten meer in Nederlandse ziekenhuizen, maar op de ic's blijft het stabiel. Tieners kunnen ook worden ingeënt met het coronavaccin van Moderna. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het gebruik van het vaccin bij kinderen van 12 tot 17 jaar goedgekeurd. En reizgers die hun vakantie willen annuleren bij een negatief reisadvies moeten gewoon hun geld terugkrijgen. Reisorganisaties die dat weigeren, handelen in strijd met de wet, waarschuwt de Consumentenbond. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.