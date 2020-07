Eindelijk vakantie voor deze verpleegkundigen na maanden coronaleed

update Illegale demonstra­tie tegen coronanood­wet vindt plaats in Utrechtse woonwijk, lange file naar locatie

16:14 De organisatie achter de verboden demonstratie Nederland in opstand heeft zojuist bekendgemaakt toch te gaan demonstreren. Niet op het Jaarbeursplein, maar in Park Oog in Al in Utrecht. Interim-burgemeester Den Oudsten verbood de demonstratie tegen de coronamaatregelen en politiegeweld eerder deze week uit vrees voor rellen van voetbalhooligans.