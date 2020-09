Eindhovense burgemeester wil mondkapjesplicht: ‘We moeten er alles aan doen’

videoEr moet een mondkapjesplicht komen in supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en restaurants in Nederland. Door het dragen van die mondkapjes raken de Nederlanders zich veel meer bewust van de aanwezigheid van het coronavirus en de noodzaak om de maatregelen na te leven die zijn getroffen om verdere verspreiding van het Covd19-virus te voorkomen.

Dat vindt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Maandag bespreken de voorzitters van de vijfentwintig veiligheidsregio's in Nederland de invoering van die mondkapjesplicht. Dat gebeurt aan de hand van een advies dat dit zogenoemde Veiligheidsberaad hierover gevraagd heeft aan het Outbreak Management Team, het OMT. Wat er in dat advies staat is nog niet bekend.

Veel te lang

,,Duidelijk is dat er geen enkele medische noodzaak is om mondkapjes te dragen,” aldus de Eindhovense burgemeester. ,,Maar het virus is weer bezig aan een opmars en we moeten er alles aan doen om het eronder te krijgen. Deze crisis duurt nu al veel te lang. Met een mondkapjesplicht op plekken waar heel veel mensen samenkomen creëren we het bewustzijn dat we er alles aan moeten doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en dat we alle regels gewoon na moeten leven.”

Jorritsma maakte vrijdagmiddag onmiddellijk na de persconferentie van minister-president Rutte bekend dat er in Brabant-Zuidoost geen extra maatregelen getroffen worden bovenop de nieuwe coronaregels die het kabinet heeft afgekondigd. ,,Nu nog niet, tenminste", zo zei Jorritsma.

Zorgwekkend

RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt vandaag in dagblad Trouw juist dat een mondkapjesplicht duidelijk niet werkt. ,,Kijk naar de landen om ons heen. De virusdruk is momenteel juist laag waar zo'n plicht niet geldt, in Nederland en de Scandinavische landen. En hij is het hoogst in Spanje en Zuid-Frankrijk waar iedereen wel een kapje moest dragen”, aldus Van Dissel in Trouw. ,,De toegevoegde waarde van het mondkapje bovenop de anderhalve meter is gering.‘’

Op de vraag of zo‘n plicht mogelijk iedereen zou doordringen van de ernst van de situatie, zegt Van Dissel: ,,U wilt nog meer signalen? Hebben we die niet al genoeg? De kranten staan er vol mee, het virus is dagelijks op tv. Wat voegt zo'n mondkapjesplicht nog toe?”

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma.

