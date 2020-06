Eis: 3,5 jaar cel tegen kopstuk kinderpornonetwerk, bij zijn aanhouding stonden de tabbladen met foto's open

Tegen de broer van Martijn Z, de 31-jarige Michiel Z., werd vorige week drie jaar gevangenisstraf geëist voor het vervaardigen en het in bezet hebben van kinderporno. Ze wisten niet van elkaar dat ze met kinderporno bezig waren. Martijn Z. was beheerder van chatrooms op het dark web en runde twee kinderpornowebsites vanuit Haaksbergen. Hij begon als moderator, waar hij controleerde of men zich in de chats aan de regels hielden.