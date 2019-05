Eis hoger beroep Michael P.: 28 jaar en tbs

Noodkreet Oldebroek aan zorgminis­ter De Jonge: ‘Afbraak van sociale voorzienin­gen is bijna niet te vermijden’

14:51 De gemeente Oldebroek doet met een noodkreet per brief een dringend beroep op zorgminister De Jonge over de oplopende tekorten in het sociaal domein. Volgens waarnemend burgemeester Janneke snijder-Hazelhoff is het bijna niet meer mogelijk ‘de Jeugdwet naar behoren uit te voeren’.