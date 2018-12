‘Elektrische cv-ketel van Henk staat op punt van doorbreken’

Ouderen steeds vaker opgenomen na valpartij

Ongeveer 9000 mensen van 65 jaar en ouder werden in 2016 met hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis, 31 procent meer dan drie jaar eerder. De belangrijkste oorzaak was een valpartij in en om het huis, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).