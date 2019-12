Elf Nederlanders gepakt om drugssmokkel na internationale politieactie

Rechercheurs hebben in totaal vier ton hasj, 200 kilo amfetamine, 64 kilo cocaïne, 45 kilo MDMA en 25 kilo heroïne in beslag genomen. In Noorwegen zijn meer dan vijftig mensen inmiddels aangeklaagd, meldt de politie daar. In Dubai werd een Noor opgepakt voor de smokkel van 500 kilo hasj.

Eurojust meldt dat een Noor in de zaak recentelijk tot een celstraf van 19 jaar is veroordeeld. Bij hem is 4,5 miljoen euro in beslag genomen. In Denemarken zijn twee mannen veroordeeld tot twee en zes jaar en in Duitsland werd een man veroordeeld tot acht jaar cel. Wanneer de verdachten worden voorgeleid is nog niet bekend.