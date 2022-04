Elf weken wachten op nieuw paspoort: lange wachttijd bij gemeente door oorlog en corona

Dat blijkt uit een rondgang van deze site langs de grootste gemeenten in Nederland. Er kunnen vele weken overheen gaan voordat een nieuw id-bewijs in bezit is: in Den Haag duurt het twaalf weken, in Zoetermeer zeven weken, in Amersfoort zes weken, in Amsterdam en Utrecht vijf weken, in Rotterdam drie tot zes weken, afhankelijk van locatie, in Enschede en Leiden drie tot vier weken, in Eindhoven, Haarlem, Leeuwarden en Ede twee tot drie weken. Gemiddeld bedraagt de wachttijd ruim een maand.