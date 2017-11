Elke dag weer die kookstress? Er is wat aan te doen!

VideoJe komt thuis van je werk, hebt de kinderen opgehaald van de buitenschoolse opvang en je moet koken want de hockeytraining begint over een uurtje. De stoom komt inmiddels meer uit je oren dan uit de pan. En elke dag is het weer hetzelfde liedje. Kookstress is een van de grootste ergernissen van het moderne gezin .

Is er iets aan die dagelijkse kookstress te doen? Zeker wel, weet chefkok Jolanda van Dongen van kookatelier Betty Blue uit Gouda. Zij weet na achttien jaar werken in een professionele keuken precies hoe ze het hoofd koel moet houden en wil graag haar tips delen. ,,Het is voor mij belangrijk dat mensen plezier in koken hebben. Hoe minder stress, hoe meer lol achter het fornuis.''

Volledig scherm Jolanda van Dongen © Still uit video

Tip 1: Wat eten we vandaag nou weer?

Jolanda: ,,Als ik aan kookstress denk, dan staat deze op nummer één. Daarom koop ik regelmatig een kooktijdschrift. Al jaren lees ik graag de Delicious, omdat dit een van de weinige magazines is waarin álles klopt: de kooktijden, hoeveel gram iets moet zijn... Dat scheelt mij heel veel denkwerk. Op een rustig moment blader ik erdoorheen en kies ik uit wat we deze week eten. Er staat in hoeveel tijd ik kwijt ben, welke ingrediënten er nodig zijn. Handig, want dan hoef ik het wiel niet nog een keer uit te vinden.''

Tip 2: Maak een weekplanning

Jolanda: ,,Misschien een open deur, maar het is echt handig om een weekplanning te maken. En verwen jezelf door niet op het drukste moment van de week de boodschappen te gaan doen. Want niets is erger dan met je volle kar door een drukke supermarkt heen te sjokken. Kies er dan ook voor om eens naar een goede visboer of fijne bakker te gaan. Of een boerderij met een winkel op het erf waar je verse asperges kunt kopen. Dat verhoogt echt je kookplezier.''

Tip 3: Leg de lat wat lager

Jolanda: ,,Kies wat je zelf makkelijk kunt maken. Het is helemaal niet erg om gnocchi te kopen in plaats van zelf de deegrolletjes te kneden. Ik zie dat mensen nogal eens terugschrikken van het maken van gerechten omdat het te bewerkelijk is. Of dat ze een ingrediënt niet kennen en direct afhaken. Vraag het eens na bij de toko of in de supermarkt als je een bepaald product niet kunt vinden.''

Tip 4: Val in herhaling

Jolanda: ,,Mijn favoriete gerecht zijn de quesadillas uit Plenty, het kookboek van Yotam Ottolenghi. Die maak ik regelmatig, want het is gemakkelijk te doen en de smaak is geweldig. Iedereen heeft van die toppers en ik vind dat je die moet koesteren. Wat ik zelf doe, is een foto van een recept maken en die mail ik naar mezelf. Al mijn favorieten staan in een online lijstje, zoals via Dropbox. Daar kan ik altijd bij. Als ik in de supermarkt loop of in de trein zit, kan ik door mijn steeds verder groeiende lijstje scrollen en de ingrediënten zoeken.''

Tip 5: Combineer

Jolanda: ,,Als je toch al pesto zelf maakt, verdubbel dan de hoeveelheid, dan heb je er later in de week nog een keer plezier van! Pesto uit een potje is echt niets vergeleken met pesto die je zelf maakt. En nee, het is absoluut niet veel moeite. Sterker nog, in één minuut heb je het gemaakt. De ene dag is het lekker over de spaghetti en twee dagen later eet je hem in je soep. Zelf maak ik graag op zondagmiddag een enorme schaal lasagne met maar liefst vijftien porties. Die laat ik afkoelen en de dag erna verpak ik elke portie in een boterhamzakje en leg ik het in de vriezer. Zo kan ik op ieder moment van de drukke week een met liefde bereide lasagne opwarmen zonder dat ik in tijdnood kom.''

Tip 6: Roep hulp in

Jolanda: ,,Waarom zou je elke avond alleen achter het fornuis staan? Roep hulp in van je partner of je kinderen. Die vinden het vaak heel leuk om te helpen en dat maakt het hele kookgebeuren een stuk gezelliger. Samen kun je de dag doornemen of het huiswerk bespreken. Zo gaat het koken veel relaxter. Vooruit, misschien zit je wel een half uurtje later aan tafel dan je eigenlijk wilde, maar je verdient bonuspunten omdat het wel zonder stress gaat.''