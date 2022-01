Ellen (43) overleed na euthanasie: ‘Ik ben als kind kapotgemaakt’

In België doodgescho­ten Nederland­se gedetineer­de is 21-jarige Kenneth B.

De 21-jarige ontsnapte gedetineerde uit jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda die gisteren in België werd doodgeschoten is Kenneth B. Dat zegt de Belgische krant Gazet van Antwerpen van de Belgische justitie te hebben gehoord.

13 januari