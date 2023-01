Els was na corona haar reuk kwijt: ‘Toen ik zwanger was, dacht ik steeds: misschien staat de keuken in de fik’

Eigen zweet niet ruiken

Els Schutman is één van de velen die door corona reuk en/of smaak kwijtraakten. Voor zover bekend heeft zo’n vijf procent van de Nederlanders te maken met een reuk- of smaakstoornis, velen als gevolg van corona. Vaak tijdelijk, soms gaat het niet over. Reuk of smaakstoornissen ontstaan ook door bestraling bij kanker, trauma, operaties aan keel of hals of een infectie. En het heeft ingrijpende gevolgen. De hele beleving rond eten wordt erdoor bepaald. Maar het maakt ook onzeker en bang.