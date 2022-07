Emotioneel weerzien tussen tweeling Tiny en Joke (89): ‘We deden altijd alles samen, en nu...’

Vrienden­groep rouwt om ‘superheld zonder cape’ Niels (20): ‘Zijn lach was aansteke­lijk’

Beek is in rouw om Niels, de 20-jarige dorpsgenoot die op de terugweg van de Vierdaagsefeesten verongelukte. In de vriendengroep van Niels heerst vooral het ongeloof. ,,Het was de liefste jongen ooit.”

26 juli