Emotionele prins Harry neemt afscheid van zijn sporters in Den Haag: ‘Jullie zijn niet alleen’

Anders dan de openingsceremonie zaten de deelnemende teams van het sportevenement Invictus Games vanavond wat meer verspreid over de tribunes van het uit het grond gestampte stadion in het Haagse Zuiderpark. Het moest verbondenheid weergeven.

Trots

En dat was er deze week. En vanavond. Niet alleen door Di-Rect die het publiek opwarmde. Geen probleem natuurlijk voor deze Haagse rockband. Maar door de spelen samen. Dezelfde pijnen, trauma’s. Allemaal samengebracht door prins Harry, de bedenker van de Invictus Games nadat hij twee keer werd uitgezonden naar Afghanistan. Hij weet als geen ander hoe het is.

,,Als het je doel was om je land deze week trots te maken, dat is je gelukt. Als het je doel was om je familie blij te maken, dat heb je bereikt. En als je doel een medaille was, dat heb je gehaald”, moedigde hij de deelnemers toe. ,,Jullie hebben het weer gedaan.”

Prins Harry was de afgelopen week bijna elke dag in het Zuiderpark aanwezig om de landen toe te juichen. Om gesprekken te voeren met de gewonde of zieke militairen en veteranen. ,,Velen van jullie vertelden deze week dat zonder dit sportevenement jullie niet meer zouden leven. Het is jouw keuze om hier te zijn. Om met ons te zijn, met ons te groeien. Ik kan niet uitleggen hoeveel dat betekent. Dank jullie wel!” Tijdens zijn toespraak werd hij emotioneel. ,,Weet dat je niet alleen bent. Wij zijn allemaal met jou. Jullie verhalen gaan de geschiedenisboeken in. De inkt is nog niet eens droog.”

Onno Eichelsheim, de commandant der strijdkrachten sprak ook het publiek toe. Hij stond stil bij de oorlog in Oekraïne. En het team dat na deze week vol vriendschappelijke wedstrijden in hun thuisland weer een echte strijd moet voeren. ,,Jullie reis naar huis ziet er anders uit dan die van de rest. Jullie gaan terug naar een land in oorlog. Toen ik met het team sprak, zei ik: we zijn er voor jullie allemaal. Maar we gaan jullie niet laten winnen. Je moet er voor vechten. Een van de teamleden antwoorde dat ze dat begrepen. Maar dat ze al hadden gewonnen door hier te zijn.

Volgend jaar weer. Dan niet in het Haagse Zuiderpark, maar in het Duitse Düsseldorf.

