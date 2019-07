En ineens loopt er een agressieve schildpad langs je huis

Maar dat wist Gabriëlle van Wijk niet toen ze maandagavond een bijtschildpad benaderde. Ze was namelijk in de veronderstelling dat het ‘gewoon’ een waterschildpad was, zoals die in het Rivierengebied bijna dagelijks wel gevonden worden.



Ze pakte het dier met haar handschoenen op en zette het in de sloot. ,,Ik heb vroeger zelf waterschildpadjes gehad. Maar later bleek dat dit geen waterschildpad was, maar een moerasschildpad.



Die mag niet in de sloot. Dus hebben we hem samen met twee dorpsgenoten er weer uit gehaald. Daar zijn we de hele avond mee bezig geweest. Als ik had geweten dat hij zo agressief is, had ik het niet gedaan.”