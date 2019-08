En opnieuw is een Volkswagen-busje gestolen: ‘Veel verdwijnen richting Afrika’

Het is dat Tijmen van Hout uit Tilburg in de nacht van dinsdag op woensdag nog één keer uit zijn slaapkamerraam keek, want anders was voor de tweede keer in een paar dagen tijd een van zijn Volkswagen T3's gestolen. Afgelopen weekend was het namelijk ook al raak.

Van Hout woont samen met zijn vriendin en hun kind van negen maanden oud in de Kruidenbuurt in Tilburg en zegt liever niet in welke straat hij woont. ,,Dat lijkt me niet slim. Ik wil dieven niet op ideeën brengen", zegt hij. Het geeft maar eens aan dat de schrik er goed in zit bij Van Hout en zijn gezin.

Vier T3's

In totaal had Van Hout vier Volkswagen T3's op de parkeerplaatsen voor zijn huis staan. De voertuigen zijn populair als busjes en campers. Afgelopen weekend werd een van de vier gestolen. ,,We waren op vakantie en bij terugkomst zagen we dat er eentje weg was. Mensen uit de buurt hebben dat busje tot zaterdagavond zien staan. Maandagochtend heeft iemand het busje nog op een auto-ambulance gezien op de Ringbaan-Noord richting Ringbaan-Oost, maar dat is het laatste wat we ervan weten.”

Nog even checken

En bijna was er afgelopen nacht nóg een gestolen. ,,Ik ging laat slapen, zo tussen 02.00 uur en 02.30 uur. Ik keek nog even uit het raam om te checken of ze er allemaal nog stonden. Toen zag ik opeens een portier openstaan en iemand in de auto rommelen", zegt Van Hout. Hij ondernam meteen actie. “Ik ben zo snel mogelijk naar beneden gerend en mijn vriendin is uit het raam gaan schreeuwen. Hij rende weg. Als ik een minuutje later uit het raam had gekeken, dan was er nog een gestolen. Dat weet ik zeker”, vertelt hij.

Een autodiefstal en een poging tot autodiefstal in een paar dagen tijd: het heeft er flink ingehakt bij Van Hout en zijn vriendin. ,,We zijn echt heel erg geschrokken en bang dat ze terug gaan komen om het nog een keer te gaan proberen. Het geeft een heel onveilig gevoel.”

Populair

Van Hout heeft wel een idee waarom ze het op zijn busjes gemunt hebben. ,,De afgelopen jaren zijn de T1's en T2's van Volkswagen in waarde gestegen en dat zie je nu ook met de T3's gebeuren. Daarnaast zijn deze busjes heel erg populair in Afrika. Ze worden gestolen en via Rotterdam of Antwerpen gaan ze richting Afrika, daar zie je ook heel veel van dit soort busjes rondrijden.” Hij ziet het dan ook vaker om zich heen gebeuren: ,,Ik zit op Facebook in groepen met liefhebbers van T3's en ook daar lees je veel van dit soort verhalen. Soms vinden ze er eentje terug, maar dat gebeurt zelden.”

Wielklemmen en stallen