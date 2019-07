En weer komt de beste hondenfotografe uit Nederland

Voor het tweede jaar op rij is Monica van der Maden uit Rijen in de prijzen gevallen in de wereldwijde top van hondenfotografen. Eindigde ze vorig jaar nog als eerste van alle deelnemers, dit jaar won ze eerste prijzen in twee categorieën van de grootste Britse hondenorganisatie The Kennel Club (KC). ,,Geweldig, twee keer achter elkaar. Dat is niet eerder voorgekomen.”

De Rijense vindt het fantastisch dat ze opnieuw in de prijzen is gevallen bij de wedstrijd waar dit jaar zevenduizend inzendingen waren uit zeventig landen. ,,Ik kreeg een telefoontje uit Engeland. Het zal toch niet”, dacht ik nog. Van haar vijf inzendingen waren eindigde ze eerste in de categorieën ‘Puppies’ en ‘Spelende hond’. Vooraf had ze tegen haar vriend twijfels geuit of ze dit jaar zou insturen. ,,Twee jaar achter elkaar een prijs winnen tussen al die deelnemers, er zitten echte topfotografen tussen, dat lukte toch niet. Mijn vriend zei: 'Gewoon doen’.”

Volledig scherm Monica van der Maden uit Rijen werd vorig jaar al de beste hondenfotograaf van de wereld volgens de Britse The Kennel Club. Ze kwam in 2018 tevoorschijn als winnaar in de overall categorie uit 10.000 foto’s uit zeventig landen. Op de foto met hond Joop, haar favoriet na de overleden Noa, waar ze mee heeft gewonnen. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Via internet riep Monica van der Maden hondeneigenaren op te reageren. Sinds ze vorig jaar eerste was geworden, is haar netwerk enorm uitgebreid. Nationaal, maar ook internationaal. ,,Het vinden van modellen gaat net als in de modefotografie. Een hond moet een bepaalde uitstraling hebben.” Toen bedacht ze dat ze een fokker kende die het ras Weimaraner kweekt, een Duitse jachthond. Ze had puppies en die mocht Van der Maden in een winkelcentrum fotograferen. ,,Een heel gedoe. Laat puppies maar eens doen wat jij wilt. We hebben onwijs gelachen, maar een foto lukte voor geen meter. Na een pauze, hebben we ze op een bank gezet met de eigenaresse liggend ernaast. Ik half gelegen in een bloembak. Ineens likte de een de ander. Toen kwam deze er uit.”

Volledig scherm Met de Australische schaapshond Waylon werd Monica van der Maden uit Rijen eerste in de categorie ‘Spelende honden’ bij de internationale fotowedstrijd van de Kennel Club in Engeland. Vorig jaar was ze al de beste in de overall categorie en Senior. Aan de wedstrijd doen fotografen mee uit zeventig landen. © MoNoaPhotography

De andere winnende foto maakte ze eind vorig jaar al voor de categorie Spelende hond. ,,Ik wilde eens wat anders. Ik was al bezig met een projectje Dirty dog. Daarom was ik op zoek naar een hond die het lekker vindt in de modder te spelen. Waylon is een Australian Shepherd. Het is een hele mooie schaapshond, een ras afkomstig uit Amerika.” Haar werk is te zien op https://www.monoafotografie.nl/.

Volledig scherm Voor deze foto kreeg Monica van der Maden een eervolle vermelding in de categorie Senior. © MoNoaPhotography

Op Werelddierendag 4 oktober is de prijsuitreiking, net als vorig jaar in Londen. ,,KC is uit 1873 en daarmee de oudste organisatie van de wereld die stamboekhonden registreert en zich tegenwoordig ook inzet voor hondenwelzijn. Dat is wel sjiek hoor, echt Engelse traditie. Die dag vorig jaar was prachtig met de prijsuitreiking, veel bezoekers en een galerie van prijswinnende foto's. Ze hadden ook een oud handgeschreven boek met rashonden. Heel bijzonder allemaal.”

'Fantastisch toch'

Het jurylid dat haar belde had ook nog wat andere vragen. Een daarvan was of ze de foto's van haar mochten gebruiken bij de prijsuitreiking. Daar hoefde Van der Maden niet lang over na te denken. ,,Fantastisch toch.” Dan wijst ze er op dat er nog een Rijense een prijs heeft gewonnen in dezelfde wedstrijd. ,,Lotte van Alderen werd derde in de categorie Puppies. Schrijf je dat op. Dat is leuk voor haar", zegt ze collegiaal.

Voordat ze vorig jaar zegevierde in de categorie Oldies en de overall prijs won, leefde Monica van der Maden al van haar specialisme. ,,Dat is er zeker niet slechter op geworden. Maar ik doe maar een bepaald aantal opdrachten per week. Ik wil dat de eigenaren tevreden zijn. Soms duurt het heel lang voordat je dé foto hebt. En ik wil ook fris blijven.”

Volledig scherm Vorig jaar won Monica van der Maden met deze sfeervolle foto van de ernstig zieke hond Noa de eerste prijs in de categorie Senior en werd ze algeheel winnaar uit tienduizend inzendingen uit zeventig landen. © Foto MoNoa Photography

Van der Maden geeft inmiddels ook internationaal workshops hondenfotografie. Drie dagen na de prijsuitreiking in Londen vliegt ze naar Chicago in de VS en daarna naar Canada. Daar ga ik tweedaagse cursussen verzorgen, theorie en praktijk. Er waren lange wachtlijsten, maar ik wil per keer niet meer dan tien mensen.” Volgend jaar gaat ze ook naar Zuid-Amerika. Dit jaar richt ze zich nog het meest op Europa. In diverse landen geeft ze les hoe je een huisdier fotografeert, welke diervriendelijke trucjes er zijn. ,,Gezondheid en welzijn staan altijd voorop. Dan vind de hond het ook leuk. De blik van een hond liegt niet.”