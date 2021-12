En wéér moeten Lotte en haar collega’s buffelen op de corona-afdeling: ‘We zijn geen robots’

REPORTAGE Twee dagen op corona-afdeling E2: ‘Het is geen fictie wat hier gebeurt’

Verpleegafdeling E2 van het St. Antonius Ziekenhuis is helemaal vol. Nee, wacht, er is één coronabed vrij. Die patiënt is net overleden. Twee dagen lang liep - of beter gezegd, rende - verslaggever Josselin Gordijn mee op de afdeling in Nieuwegein. Ze zag hoe verpleegkundigen zich staande houden in een situatie die steeds nijpender wordt. „We kunnen moeilijk patiënten gaan stapelen.”

20 november