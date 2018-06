'Endstra vroeg of ik Holleeder kon laten omleggen'

'ING helpt rijke Russen via Belgische tak'

2:50 ING heeft via een bijkantoor in het Zwitserse Genève al jaren rijke Russen met brievenbusmaatschappijen in Panama en de Britse Maagdeneilanden als klant. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse bank zegt geen particulieren met bedrijven in belastingparadijzen als klant te willen. Dat schrijft Trouw zaterdag.