‘Enige rechtvaardiging voor mondkapje is een ramp, maar ziekenhuizen zijn leeg’

Rechtszaak mondkapjesDe rechter buigt zich vanochtend over de mondkapjesplicht in Amsterdam. Het kort geding tegen de gemeente Amsterdam is aangespannen door bewoner en cultureel ondernemer Ab Gietelink. Protestgroep Viruswaarheid heeft zich bij hem aangesloten. ,,Mondkapjes zijn in sommige gevallen zelfs misdadig.”

De eisers noemen de verplichting om op vijf plekken in Amsterdam een mondkapje te dragen, een ‘fundamentele inperking van de grondrechten van bewoners, ondernemers en bezoekers’. Aanvankelijk hadden ook de ondernemers van de Albert Cuypmarkt zich bij Gietelink aangesloten, maar die hebben zich weer teruggetrokken. Hun zaak dreigde namelijk niet-ontvankelijk te worden verklaard omdat zij binnen het ‘mondkapjesgebied’ liggen en dus ‘gewoon’ bij de gemeente bezwaar kunnen maken. Ook kunnen zijn bij de bestuursrechter bezwaar maken in plaats van bij de kort geding-rechter. De ondernemers van de Albert Cuyp verzetten zich ook tegen de mondkapjes omdat hun omzet daardoor - zeggen zij - drastisch is gedaald.

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid wees vanmorgen op de hoogleraren die ‘het allemaal met elkaar eens zijn’ dat de mondkapjesplicht ‘niet kan'. ,,De Veiligheidsregio's lijken er een wedstrijd van te maken wie de grondrechten het verst inperkt, allemaal op basis van noodzakelijkheid. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei zelfs dat hij ‘desnoods de wet overtreedt en dat mensen dan maar naar de rechter moeten gaan. Ongekend.”

Bijna misdadig

Pols wees op de Grondwet, die een mondkapjesplicht niet zou toestaan. ,,Het gaat in tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en tegen het recht je vrij te bewegen in het land waarin je je bevindt. De Gemeentewet kan geen basis zijn voor dit soort fantasiemaatregelen.” Pols noemde de maatregel onrechtmatig en ook absurd omdat niet-medische mondkapjes geen enkele bescherming bieden. Hij noemde het zelfs bijna misdadig om bijvoorbeeld ouderen of zwakkeren te verplichten met een mondkapje over straat te gaan.

De enige uitzondering die een mondkapjesplicht misschien zou rechtvaardigen, zei Pols, is een ramp. ,,Maar de ziekenhuizen zijn leeg. Er is geen ramp.”

Voorzichtiger

Volgens de advocaten van de gemeente is ‘voorkomen van directe besmetting an sich niet zozeer het doel van de mondkapjes'. Het gaat erom dat mensen met een mondkapje op automatisch voorzichtiger worden. Ook wijzen de advocaten op de zorgvuldigheid waarmee het mondkapjesbesluit is genomen. Tal van andere maatregelen om mensen op anderhalve meter afstand te houden, hielpen immers onvoldoende. Mondkapjes zijn een experiment om proberen te voorkomen dat gebieden of markten helemaal moeten worden afgesloten. ,,De mondkapjes ondersteunen de 1,5 meter-maatregel.”

De mondkapjesplicht ‘beperkt de mensen maar heel beperkt', zeiden de advocaten, ingaand op de aangevoerde inperking van de persoonlijke levenssfeer. ,,Er zijn genoeg alternatieven om de mondkapjes te mijden.”

De advocaten wezen ook op verplichting die de overheid heeft om actief de gezondheid van inwoners te beschermen. Feitelijk werkt het ook zo dat de minister leiding geeft aan de bestrijding van een pandemie en de uitvoering daarvan overlaat aan de Veiligheidsregio's, aldus de advocaten van de gemeente. Daarmee mogen de Veiligheidsregio's dus via een noodverordening wel degelijk een mondkapjesplicht invoeren. ,,Daarmee kan ook inbreuk worden gemaakt op grondrechten.”

De advocaten voerden daarnaast aan dat via een noodverordening wel vaker grondrechten worden aangetast. Bijvoorbeeld als een explosief uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moet worden gemaakt en 600 mensen hun huis moeten verlaten. ,,Ook dat is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.”

Dag en nacht

In onder meer Amsterdam en Rotterdam is sinds kort het dragen van een mondkapje op verschillende plekken verplicht. In Amsterdam geldt de regel onder meer op de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk. Mondkapjes zijn daar op straat en in de winkels dag en nacht verplicht. Op de markten in de Albert Cuypstraat en op Plein ‘40-’45 geldt de plicht tijdens markttijden.

Het dragen van een niet-medisch mondkapje, zowel op straat als in winkels, is volgens de veiligheidsregio’s nodig op plekken waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende werken of leiden tot ongewenste economische effecten. Wie geen mondkapje draagt, kan een boete riskeren van 95 euro. De verplichting is een experiment en wordt later geëvalueerd.

