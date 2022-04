Enorm veel ziekmeldingen door corona én griep: ‘Sinds versoepeling komen mensen meer bij elkaar’

Ook lijkt de griep er nu steviger in te hakken, getuige de vele mensen die er meerdere dagen compleet door geveld zijn. Maar dat is niet zo. Nog niet.

Volgens hoogleraar medische microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc is het meest opvallende aan de griepgolf van nu dat deze vertraagd is. Normaal begint de griepgolf ergens in december of januari, nu pas in maart. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. ,,Sinds die versoepeld zijn komen mensen meer bij elkaar”, zegt Wertheim. En vinden er dus ook meer besmettingen plaats.