Enorme actie tegen drugsbende: 17 arrestaties, tientallen invallen in Nederland en buitenland

Op tientallen locaties zijn invallen gedaan, waaronder in Den Bosch en in het Gelderse Kerkdriel. Of in die plaatsen arrestaties zijn verricht of goederen in beslag zijn genomen, is niet bekend. In Den Bosch gaat het om een inval in een woning aan de Sleutelbloemstraat. In Kerkdriel wordt onderzoek gedaan in een bedrijfspand aan de Bulkseweg.