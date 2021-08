Enorme zwendel in paardenhandel: miljoenendeals op basis van vertrouwen en handjeklap

Priscilla (35) mag na vechtpar­tij het zwembad niet meer in: ‘Maar moest mijn kind beschermen’

4 augustus Priscilla Glimmerveen (35) komt er al meer dan dertig jaar, maar mag er dit seizoen niet meer in. Haar favoriete zomerplekje, het Wantijbad in Dordrecht, is verboden terrein. Ze raakte betrokken bij een vechtpartij. Zij zegt dat ze de boel wilde sussen: ,,Ik moest mijn kind beschermen.’’ Maar de manager van het zwembad beweert dat zij begon.