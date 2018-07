Enschede schiet FC Twente te hulp: club kan verder

NZa: Wachttij­den psychische hulp nog steeds te hoog

19:20 De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn nog steeds te hoog. Het is niet gelukt de wachttijden per 1 juli onder de norm te brengen die was afgesproken. Dat is teleurstellend, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).