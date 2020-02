EOD doet onderzoek naar verdachte brief bij bedrijf in Weert

Dode en twee gewonden bij steekpar­tij in zorginstel­ling Wageningen

19 februari Bij een steekpartij in een zorginstelling in Wageningen zijn vanavond een dode en twee gewonden gevallen. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk. Volgens getuigen viel een bewoner van het begeleid-wonen-project twee begeleiders aan met een mes. Het derde slachtoffer zou mogelijk een andere bewoner van het begeleidwonenhuis zijn. De politie wil dat nog niet bevestigen.