'Er bestaat echt een verkeerd beeld van een schooldirecteur'

Met haar boterhammetjes voor zich strijkt ze neer op de stoel van meester Paul, de leerkracht van groep 3-4. Terwijl meester Paul pauze viert, eet schoolleider Deborah met zijn klas. En dat is gezellig. Ze praat met de leerlingen over wat ze deze week hebben gedaan. Hoe hun weekend is geweest. Intussen draait ze bekers open en repareert ze een broodblik. ,,Zullen we nog een keer een grap uithalen,'' oppert leerling Bart. Vorige week gingen de kinderen allemaal gillend op hun stoel staan toen hun eigen meester weer terug de klas in kwam. Ze deden alsof er een muis in het lokaal zat. ,,Ga je alvast iets bedenken?'' antwoordt juf Deborah.