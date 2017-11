'Er gaan naast Siemens ook andere bedrijven omvallen'

De sluiting van Siemens betekent meer dan het verlies van 600 banen en een leeg gebouw aan het Industrieplein in Hengelo. Er gaan andere bedrijven omvallen, zo wordt in de branche voorspeld.

Siemens Hengelo aan de Laan Hart van Zuid is een van de grootste in gebruik zijnde historische fabrieksterreinen in Nederland. Met op de hoek van het Industrieplein en de Laan Hart van Zuid een bijna gloednieuw kantoorpand, in 2012 in gebruik genomen.

Die laan, die vanaf de A35 de stad inloopt, is op een haar na klaar. En mede aangelegd om Siemens te ontsluiten. Maar daarvoor hoeft het dus niet meer. "Siemens heeft haar logistieke proces op orde, dankzij de investeringen die wij in de Laan Hart van Zuid hebben gedaan", zegt wethouder Jan Bron. "Rampzalig als daar geen gebruik van wordt gemaakt. We hebben daar echt financiële schade van."

Toeleveranciers

Minder zichtbaar is de schade bij toeleverende bedrijven van Siemens. Dat zijn er nogal wat in Hengelo. Denk aan metaalbewerker AFMI. "Siemens is inderdaad een goede klant", zegt directeur Gerard Heerink. "We leveren niet alleen aan Siemens in Hengelo, maar ook rechtstreeks aan Duitsland. Dat is een flink deel van onze omzet, ik schat zo'n 20 procent."

Ook voor Saxion en de UT heeft het vertrek van Siemens gevolgen, denkt Heerink. "Studenten kunnen zich mede ontwikkelen dankzij de contacten met dit soort technologische bedrijven."

Specialistische zzp'ers

Directeur-eigenaar Joost Rings van onderhoudsbedrijf Primoteq vreest niet direct voor zijn eigen bedrijf. "Maar dit komt hard binnen. Onze relatie met Siemens gaat ver terug. Als het écht stopt, dan heb ik voor 3 tot 4 van mijn 50 mensen geen werk meer."

Andere bedrijven krijgen het volgens hem zwaarder, vooral die in de besturingstechniek en facilitaire ondersteuning, die voor een groot deel leunen op Siemens. "Ik denk dat er wel bedrijven bij zitten die gaan omvallen. En dan zijn er ook hoogspecialistische zzp'ers, die volledig van Siemens afhankelijk zijn."

Toekomstige effecten van de sluiting van Siemens zijn moeilijk te voorspellen, zegt Mariska ten Heuw, de Hengelose wethouder van Economische Zaken.