Er is kennelijk niets veranderd aan hoe er met schrijvers en muzikanten wordt omgegaan

Jonge vader haalt ijsjes voor gezin en wordt voor huis neergescho­ten: ‘Hij dook weg, dat redde zijn leven’

25 augustus Toen een jonge vader uit Veenendaal vorig jaar in oktober voor zijn hoogzwangere vrouw en kinderen ijsjes kocht en naar huis liep, hoorde hij achter zich een autodeur opengaan. Als hij zich omdraait kijkt hij naar een man met een wapen. Snel stapt hij de stoep op, wordt in zijn been geschoten, vlucht zijn tuin in, hoort nóg een schot en ziet dan hoe zijn belager met piepende banden de straat uitrijdt.