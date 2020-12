Er komt een moment dat je als bestuurder je autoriteit en geloofwaardigheid definitief kwijtraakt

Nog voor het besef van een nieuwe lockdown goed en wel bij de burger was geland, kondigden de winkelketens Hema, Wibra en Action aan dat zij toch wél hun deuren zouden openen, omdat ze essentiële producten in hun assortiment hadden. Een berichtje van een ambtenaar op het departement van het ministerie van Economische Zaken – veel bestuurlijke ellende komt uit die hoek – sterkte winkelmanagers in hun gedachte dat ze er wel mee weg zouden komen.



Dat pakte anders uit; er ontstond grote maatschappelijke ophef, ministers moesten koortsachtig met elkaar overleggen en binnen een mum van tijd werd nog een keer hetzelfde verdict uitgesproken. Alles moest dicht. Deze knullige gang van zaken is exemplarisch voor het coronabeleid van de overheid én voor de wijze waarop een deel van de bevolking omgaat met regels en maatregelen die het dagelijkse leven weer moeten normaliseren.



Onze regering verwacht van grote ondernemers dat ze hun ‘ethische antenne’ laten zien en niet de ‘randen van de wet’ opzoeken. Een kinderlijk naïeve houding. Vooral als je weet dat bijna iedereen vecht voor zijn bestaansrecht.