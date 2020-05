Er sterven plots veel mezen, maar niet aan corona

Sinds een paar weken krijgt het Utrechtse diereninstituut ook meldingen van dode meesjes in nestkasten. De oorzaak daarvan is niet bekend. Het kan zijn dat een of beide ouders zijn gestorven en dat de kleine vogeltjes daardoor geen voedsel meer krijgen. Een andere mogelijke oorzaak is regen. Daardoor zijn er misschien minder insecten in de lucht, en dat het enige wat meesjes eten. ,,Als zo'n klein vogeltje één dag geen eten krijgt, gaat het dood aan een maagdarmbloeding.”



Goed onderzoek doen is lastig, zegt het centrum,want het is belangrijk dat dieren ‘vers’ dood zijn. Bij jongen in een nestkast is het vaak onbekend hoe lang ze dood zijn. Daarnaast kan bij kleine vogeltjes het ontbindingsproces erg snel gaan, ‘met dit warme weer zelfs binnen een paar uur’.